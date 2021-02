Ragosta e Delle Cave a rischio condanna

(Di martedì 16 febbraio 2021) di Pina Ferro Turbativa d’asta ed estorsione aggravata dal metodo mafioso: Fedelee Francescorischiano unaa 6 anni e 9 mesi ciascuno. La richiesta di pena è stata formulata, ieri, dal pubblico ministero Francesco Rotondo al termine della requisitoria. Per la turbativa è stata dichiarata la prescrizione. Fedelee Francesco, sono accusati di estorsione e turbativa d’asta per le minacce con cui l’albergatore Francesco Soglia, difeso dall’avvocato Lentini, fu convinto a non partecipare alla gara per l’acquisto dell’- hotel Raito L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Chiesti oltre sei anni per Fedele Ragosta e Francesco Delle Cave. Due uomini puntarono la pistola contro l'imprenditore per farlo rinunciare alla struttura