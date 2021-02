Prescrizione | Ingroia | ' è una riforma monca | bisogna accelerare i tempi della giustizia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Palermo, 16 feb. (Adnkronos) - "Io sono convinto che lasulla, bloccandola dopo la sentenza di condanna di primo grado, sia una cosa giusta, ma d'altra parte, non è possibile che un cittadino imputato, presunto innocente, debba attendere decenni per avere una sentenza definitiva, magari di assoluzione". A parlare con l'Adnkronos è l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio, commentando le parole dell'ex collega Giancarlo Caselli che oggi interviene sul Fatto dicendo che è un "grave errore tornare indietro sulla". "Così come le vittime di parte civile di un processo - dice- che devono aspettare decenni affinché ci sia una sentenza definitiva che restituisca". "Ribadisco la mia ...