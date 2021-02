Per Draghi il giorno dell’unità. Con Salvini sereno variabile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Sarà un discorso asciutto», cioè breve, fanno sapere da palazzo Chigi. Mario Draghi parlerà per mezz’ora, forse meno. Ribadirà le tre riforme cardine delle quali ha parlato già con tutti i partiti: fisco, giustizia civile, pubblica amministrazione. Sottolineerà l’importanza del piano vaccini: è la sua strategia per evitare, o limitare, i lockdown e gli interventi «depressivi». Calcherà la mano sulla scuola: considera la ripartenza su quel fronte fondamentale. «Ambiente» sarà la parola chiave che orienterà tutto. Persino la pur fondamentale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Sarà un discorso asciutto», cioè breve, fanno sapere da palazzo Chigi. Marioparlerà per mezz’ora, forse meno. Ribadirà le tre riforme cardine delle quali ha parlato già con tutti i partiti: fisco, giustizia civile, pubblica amministrazione. Sottolineerà l’importanza del piano vaccini: è la sua strategia per evitare, o limitare, i lockdown e gli interventi «depressivi». Calcherà la mano sulla scuola: considera la ripartenza su quel fronte fondamentale. «Ambiente» sarà la parola chiave che orienterà tutto. Persino la pur fondamentale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

