' Ndrangheta | colpo al clan Forastefano | 17 arresti

(Di martedì 16 febbraio 2021) Diciassette persone appartenenti o vicine aldella 'deisono state arrestate questa mattina dalla Polizia di Stato per associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione e intestazione fittizia di beni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Diciassette persone appartenenti o vicine al clan della 'dei Forastefano sono state arrestate questa mattina dalla Polizia di Stato per associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione e intestazione fittizia di ...In carcere Pasquale Forastefano , 34 anni, detto "l'animale reggente dell'omonima cosca di Cassano; Domenico Massa , 44, suo fidato consigliori , di San Lorenzo del Vallo; Luca Talarico , 36, ...Numerosi i provvedimenti di custodia cautelare per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di beni ...Duro colpo al clan di ‘Ndrangheta dei Forastefano, operativo a Cassano all’Ionio e nell’intera Sibaritide, dedito a estorsioni e intestazione fittizia di beni: la Polizia di Stato ha eseguito 17 misur ...