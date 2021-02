Morto Claudio Sorrentino | storico doppiatore | era la voce di Travolta | Gibson e Willis

Corriere : Coronavirus: morto Claudio Sorrentino, doppiatore di Mel Gibson e John Travolta - repubblica : E' morto Claudio Sorrentino, 'voce' di Travolta e Mel Gibson - Bolero52111253 : ?? E' morto Claudio Sorrentino, 'voce' di Travolta e Mel Gibson - LizNeuhoff : RT @repubblica: E' morto Claudio Sorrentino, 'voce' di Travolta e Mel Gibson - radio_milano : RT @Corriere: Coronavirus: morto Claudio Sorrentino, doppiatore di Mel Gibson e John Travolta -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Claudio

Corriere della Sera

Addio aSorrentino , lo storico doppiatore italiano èdi Covid. Sorrentino, 76 anni, è stato la 'voce italiana' di John Travolta, Mel Gibson, Bruce Willis e Mickey Rourke , solo per citarne ...Aveva dato la voce a Mel Gibson , John Travolta , Bruce Willis , Russel Crowe, Mickey Rourke e Topolino . Ieri,Sorrentino ha perso per sempre la sua. Il Covid lo ha portato via alle 8.10 a Villa Tiberia , nella capitale. Giornalista e autore versatile, Sorrentino ha dato vita al programma "Droga che ...Salvini: “L’euro? Bene, . borghi_claudio : Salvini dillo che l'euro è irreversibile, dillohhh dillohhhh DILLOOOOHHHH #lariachetirala7 - Agenzia_Ansa : 'Euro è irreversibile? 'Solo la morte è irreversi ...Aveva dato la voce a Mel Gibson, John Travolta, Bruce Willis, Russel Crowe,Mickey Rourke e Topolino. Ieri, Claudio Sorrentino ha perso per sempre la sua. Il Covid lo ha portato via alle 8.10 a Villa ...