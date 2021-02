Mbappé grandi numeri, come Sheva e Zidane: 'Vittoria in grande stile!' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un po' Shevchenko, un po' Zidane. In quanto a numeri Kylian Mbappé non ha nulla da invidiare agli altri. La notte del Camp Nou per lui è indimenticabile: tre gol al Barça (4 - 1 il risultato finale), ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un po' Shevchenko, un po'. In quanto aKyliannon ha nulla da invidiare agli altri. La notte del Camp Nou per lui è indimenticabile: tre gol al Barça (4 - 1 il risultato finale), ...

christian_dato : RT @antonio_gaito: I più grandi non possono che avere come riferimento D10S #Mbappé #BarcaPsg - DanGambard : RT @antonio_gaito: I più grandi non possono che avere come riferimento D10S #Mbappé #BarcaPsg - SmorfiaDigitale : Mbapp grande tra i grandi. E CR7 sar pi utile a Pirlo - SmorfiaDigitale : Mbapp grande tra i grandi. E CR7 sar pi utile a Pirlo - infoitsport : Mbappé grande tra i grandi. E CR7 sarà più utile a Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé grandi Mbappé grandi numeri, come Sheva e Zidane: 'Vittoria in grande stile!'

Mbappé a dribblato la Pulce, è riuscito a fare un tunnel a Sergio Busquets. Era incontenibile e nessuno l'ha fermato. 'Siamo molto contenti, era una partita importane e volevamo venire qui a vincere ...

Barcellona - Paris Saint - Germain LIVE

...protagoniste nelle ultime stagioni di grandi schermaglie anche sul mercato. Già stasera al Camp Nou, uno dei principali motivi di attrazione sarà la sfida a distanza tra Leo Messi e Kylian Mbappé, ...

EA: Kylian Mbappé è l'uomo copertina di FIFA 21 MondoXbox a dribblato la Pulce, è riuscito a fare un tunnel a Sergio Busquets. Era incontenibile e nessuno l'ha fermato. 'Siamo molto contenti, era una partita importane e volevamo venire qui a vincere ......protagoniste nelle ultime stagioni dischermaglie anche sul mercato. Già stasera al Camp Nou, uno dei principali motivi di attrazione sarà la sfida a distanza tra Leo Messi e Kylian, ...