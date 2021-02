Maire Tecnimont, sotto la lente degli analisti dopo accordo in Sud America (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muove in moderato rialzo il titolo Maire Tecnimont, che scambia con una variazione percentuale dello 0,35%. All’indomani dell’annuncio di un accordo con Essential Energy USA per nuova bioraffineria in Sud America, il titolo è finito sotto la lente degli analisti. Si tratta dell’ufficio studi di Intesa SanPaolo che ha avviato la copertura con giudizio “Hold” e target price a 1,90 euro; gli esperti di Akros indicano una raccomandazione “Neutral” ed un prezzo obiettivo 1,80 euro. La valutazione indicata, invece, da Equita è “Hold”. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muove in moderato rialzo il titolo, che scambia con una variazione percentuale dello 0,35%. All’indomani dell’annuncio di uncon Essential Energy USA per nuova bioraffineria in Sud, il titolo è finitola. Si tratta dell’ufficio studi di Intesa SanPaolo che ha avviato la copertura con giudizio “Hold” e target price a 1,90 euro; gli esperti di Akros indicano una raccomandazione “Neutral” ed un prezzo obiettivo 1,80 euro. La valutazione indicata, invece, da Equita è “Hold”. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

orafinanza : Maire Tecnimont, accordo con Essential Energy per bioraffineria in Sud America Leggi l'articolo:… - Notiziedi_it : Maire Tecnimont, accordo con Essential Energy Usa per bioraffineria in Sud America - roeroelectric : Accordo Gruppo Maire Tecnimont -Essential Energy per una nuova bioraffineria in ... #EnergiaAmbiente… - Notiziedi_it : Maire Tecnimont, accordo con Essential Energy Usa per bioraffineria in Sud America - fisco24_info : Maire Tecnimont, accordo con Essential Energy Usa per bioraffineria in Sud America: Maire Tecnimont, attraverso la… -