Luiz Felipe, i tempi di recupero: il giocatore punta la fine di marzo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il difensore della Lazio Luiz Felipe Ramos è stato operato per risolvere il problema alla caviglia: punta a tornare a fine marzo Nuovo punto sulla situazione infortunati in casa Lazio. Si tratta ancora di Luiz Felipe Ramos, che sta proseguendo la sua terapia di recupero a Monaco di Baviera dopo l'operazione alla caviglia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore brasiliano starebbe puntando la fine di marzo per il rientro. Simone Inzaghi non potrà averlo a disposizione per gli ottavi di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, in quanto escluso dalla lista UEFA.

