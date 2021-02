Isola dei famosi | concorrenti e inviato speciale | indiscrezioni

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dall’11 marzo Ilary Blasi tornerà in televisione, sarà alla conduzione della 15a edizione di L’dei. Un ritorno atteso come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni senza svelare però ancora nessun nome deie nemmeno dell’in Honduras… A Tv Sorrisi e Canzoni Ilary Blasi non si nasconde. “Sono super felice e carichissima. Un po’ perche? e? da un anno e mezzo che non faccio Articolo completo: dal blog SoloDonna

L'emozione è tanta per Ilary Blasi : al timone de L'Famosi 2021 per la prima volta nella sua carriera, la moglie del Pupone torna in tv dopo un lungo periodo trascorso lontano dalle telecamere. E, alla soglia degli 'anta', ammette di fare un ...Nel marzo scorso, in una Roma deserta per il primo lockdown, l'attore e regista, chiuso in casa come tutti, ha deciso di aprire la scatolaricordi. 'Uno scatolone di fotografie mai riordinate, ...Dall’11 marzo Ilary Blasi tornerà in televisione, sarà alla conduzione della 15a edizione di L’isola dei famosi. Un ritorno ...La prossima Isola dei famosi punta sull’effetto novità, in particolare grazie a un cast che non avrebbe mai sperimentato questo tipo di format ...