Incidente a Borgo d’Ale: gravissime due bambine di 3 e 6 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) Incidente a Borgo d’Ale. Due macchine si scontrano a forte velocità. gravissime le condizioni delle due bambine. Ecco cos’è successo. Il drammatico scontro è avvenuto alle 19:00 del 15 febbraio. La vettura sulla quale si trovavano piccole stava viaggiando sulla provinciale 11 di Tronzano. E’ proprio su quella strada che è avvenuto lo scontro con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 febbraio 2021). Due macchine si scontrano a forte velocità.le condizioni delle due. Ecco cos’è successo. Il drammatico scontro è avvenuto alle 19:00 del 15 febbraio. La vettura sulla quale si trovavano piccole stava viaggiando sulla provinciale 11 di Tronzano. E’ proprio su quella strada che è avvenuto lo scontro con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cronaca_news : Incidente a Borgo d’Ale (Vercelli): due sorelline di 3 e 6 anni ricoverate in gravi condizioni… - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #Incidente - A14 Bologna Ancona ????? CODE tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A13 > Ancona ????? CODE… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code per 3 km causa incidente tra Svincolo Bologna Borgo Panigale (Km 4,8) e A14 Allacciamento… - MyWayASPI : Ore 08:28 15/02/2021 ?????? #autostradaA14 BOLOGNA-TARANTO ?? Ancona #coda di 3 km per incidente tra Bologna Borgo Pan… - TrafficoA : A14 - Bologna - Coda A14 bologna-Taranto Coda di 3 km tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per incidente -