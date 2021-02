Il piano di Draghi: zone rosse mirate, vaccinazioni in caserme e palestre (Di martedì 16 febbraio 2021) piano Draghi. L’esecutivo avrebbe già messo a punto nuove misure contro il Covid. zone rosse e vaccinazioni sembrano essere la soluzione. Il nuovo esecutivo starebbe mettendo a punto il modus operandi migliori per prevenire una risalita incontrollata dei contagi. L’allarme lanciato qualche giorno fa dall’Istituto superiore di sanità non può non essere preso in considerazione. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 febbraio 2021). L’esecutivo avrebbe già messo a punto nuove misure contro il Covid.sembrano essere la soluzione. Il nuovo esecutivo starebbe mettendo a punto il modus operandi migliori per prevenire una risalita incontrollata dei contagi. L’allarme lanciato qualche giorno fa dall’Istituto superiore di sanità non può non essere preso in considerazione. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

