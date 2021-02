Gotham Knights sarà una 'versione originale e unica' dell'universo di Batman (Di martedì 16 febbraio 2021) Un writer di WB Games Montreal al lavoro su Gotham Knights, ha affermato che il gioco di ruolo d'azione open-world proporrà una "versione fresca e unica" della familiare struttura di gioco di Batman. In una breve intervista con Las Vegas Review Journal, il narrative designer e writer Mitch Dyer ha affermato che l'attenzione di Gotham Knights su personaggi diversi da Batman renderà il gioco più accessibile. A sua volta, questo dovrebbe dare al gioco un'atmosfera coinvolgente, "fresca" e "unica". "Spostando l'attenzione su questi personaggi all'indomani della morte (di Batman ndr), la struttura di questa storia è unica", ha detto Dyer. "Avere questa interpretazione ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Un writer di WB Games Montreal al lavoro su, ha affermato che il gioco di ruolo d'azione open-world proporrà una "fresca ea familiare struttura di gioco di. In una breve intervista con Las Vegas Review Journal, il narrative designer e writer Mitch Dyer ha affermato che l'attenzione disu personaggi diversi darenderà il gioco più accessibile. A sua volta, questo dovrebbe dare al gioco un'atmosfera coinvolgente, "fresca" e "". "Spostando l'attenzione su questi personaggi all'indomania morte (dindr), la struttura di questa storia è", ha detto Dyer. "Avere questa interpretazione ...

Eurogamer_it : L'universo di #Batman sarà riproposto in una versione 'originale e unica' con #GothamKnights. - GamingToday4 : Hogwarts Legacy e Gotham Knights: novità in arrivo per i titoli sotto l’etichetta Warner Bros - GiocareOra : Gotham Knights avrà successo dove Marvel's Avengers ha fallito? -