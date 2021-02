Giuseppe Conte | il rientro all’Università finisce male

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’Ateneo fiorentino può contare un nuovo membro nella sua squadra. L’ex premier ha terminato il periodo di aspettativa e si appresta a rientrare a Novoli. Se si guarda al calendario del secondo sempre, le lezioni stanno per iniziare a breve e tutti si chiedono seriuscirà a ottenere davvero una cattedra.torna: ecco tutto quello che c’è da sapere“Onestamente ancora non lo so“. E’ così che risponde il rettore dell’Università di Firenze a chi gli chiede seriuscirà ad ottenere una cattedra. Quest’ultima è formalmente tornata sua al termine del periodo di aspettativa. Appurato ciò, l’unico interrogativo è quello di capire se e come riuscirà a inserirsi nel ciclo di lezioni. “Dobbiamo verificare“, commenta ancora il rettore Luigi Dei. A breve ci sarà il suo ...

Sarpietro, il 28 gennaio, si dirige a Palazzo Chigi per l'audizione di sul caso Gregoretti, perché, nonostante il pm Andrea Bonomo abbia per due volte chiesto l'archiviazione del