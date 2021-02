Eurispes tra i migliori Istituti di ricerca indipendenti

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 16 febbraio 2021)ancora tra ididel mondo secondo lo studio dell’Università di Pennsylvania 2020 Global Go To Think Tank Index Report Anche nell’edizione del 2020, l’è stato inserito nella classifica deglipiù importanti al mondo nell’elenco dei centri di eccellenza definiti come “” – “Best Indipendent Think Tanks”. Il… L'articolo Corriere Nazionale.