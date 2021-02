Eruzione dell’Etna, dal vulcano lava e un’alta colonna fumo (Di martedì 16 febbraio 2021) Una Eruzione è in corso sull’Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l’emissione di una alta nube di cenere lavica che si disperde verso sud. Dalla stessa ‘bocca’ emerge un trabocco lavico che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 16 febbraio 2021) Unaè in corso sull’Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l’emissione di una alta nube di cenere lavica che si disperde verso sud. Dalla stessa ‘bocca’ emerge un trabocco lavico che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo

Agenzia_Ansa : Spettacolare eruzione dell'Etna, dal vulcano si è alzata un'alta colonna di fumo. Forte attività esplosiva dal cra… - SkyTG24 : Spettacolare eruzione dell'Etna, boati e cenere su Catania. Chiuso l'aeroporto. FOTO - Radio1Rai : ?? #Sicilia In corso spettacolare eruzione dell’#Etna, lava e fumo dal cratere di sud-est. Pioggia di lapilli su Nic… - Larabrusi : Stupende le immagini dell'#Etna in eruzione; ecco adesso mi viene in mente l'escursione che abbiamo fatto in jeep p… - marajukebox : RT @MariaSikula: #Catania Piazza Teatro piena di pietre laviche cadute dopo la forte #ERUZIONE dell'#Etna -

