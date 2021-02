Egonu | «Io portabandiera alle Olimpiadi? Sarebbe un onore immenso Ma non ho saputo nulla» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 febbraio 2021) Su Repubblica un’intervista alla pallavolista Paola. Potrebbe essere lei lascelta per la cerimonia di apertura dell’Olimpiade di Tokyo. Quel “nome a sorpresa” di cui ha parlato Malagò allo stesso quotidiano qualche giorno fa. Lei si esprime sulla possibilità. «Mi piacerebbe,un. Ma io non hoe non ho parlato con nessuno. Però ci spero, è chiaro. Bello, bello. Ma dobbiamo aspettare. Come si fa a non emozionarsi, al solo pensiero di rappresentare un Paese, il tuo Paese?». Laparla della Nazionale, di quanto le manca. E di quanto sia diverso giocare in un club. «Cambia tutto. In Nazionale si lavora sul lungo periodo. Nel club tutto si decide tra oggi e domani, gli obiettivi sono immediati, le ...