Draghi mette a punto la squadra e prepara discorso che terrà per la fiducia

La pandemia da Covid 19, con le varianti che preoccupano, il lavoro, la ripresa economica, l'ambiente. E la necessità di lavorare con coesione, nessuno escluso, per l'interesse nazionale. Questi alcuni dei temi che saranno al centro del discorso che il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà domani, mercoledì, in Senato per la fiducia. Il premier ieri ha passato la giornata nel suo ufficio a Palazzo Chigi, per impostare le linee del programma da presentare alle Camere e per avviare l'azione di governo. Da sabato, Draghi ha messo a punto lo staff, con la conferma di Roberto Chieppa come segretario generale e la nomina di Antonio Funiciello a capo di gabinetto, e ha esaminato i principali dossier aperti per l'esecutivo. Ma la prima cosa da fare è appunto il passaggio ...

