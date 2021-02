Dayane Mello e la decisione su Rosalinda Cannavò: è la fine delle Rosmello? (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è ormai calato il gelo dopo i battibecchi che hanno fatto seguito all’ultima puntata del GF Vip. L’aereo firmato ex RosMello ha contribuito a rendere ancora più cupo l’umore dell’attrice, che nel frattempo si è avvicinata sempre di più ad Andrea Zenga. Dayane Mello e la decisione su Rosalinda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021) Traè ormai calato il gelo dopo i battibecchi che hanno fatto seguito all’ultima puntata del GF Vip. L’aereo firmato ex Rosha contribuito a rendere ancora più cupo l’umore dell’attrice, che nel frattempo si è avvicinata sempre di più ad Andrea Zenga.e lasu... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

