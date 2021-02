Covid: Salvini, ‘correre con vaccini, ma se Arcuri garantisce come con Ilva e scuola…’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Il piano vaccinale deve correre e invece sta camminano. Non capisco se l’errore è a Bruxelles o a Roma. Ho sentito Zaia che sta provvedendo di suo, altrimenti non ne usciamo”. Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Il piano vaccinale deve correre e invece sta camminano. Non capisco se l’errore è a Bruxelles o a Roma. Ho sentito Zaia che sta provvedendo di suo, altrimenti non ne usciamo”. Lo ha detto Matteoa radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - matteosalvinimi : #Salvini: Cts? Sarebbe da rinforzare con energie nuove. Conosco tanti primari che non chiacchierano in tv, ma il Co… - fattoquotidiano : Salvini apre il fronte delle misure anti-Covid: “Il Cts non può cambiare idea in dieci giorni” - MMedifocus : RT @mariandola: Grazie @matteorenzi, hai paralizzato l’Italia intera, mentre migliaia di persone morivano e continuano a morire! E per cosa… - toretedde : Che l'Italia è ormai andata a puttane si era capito sì?! Roma, ristorante chiuso per Covid ma il giudice (del cas… -