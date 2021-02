Covid, confronto Zaia-Arcuri sui vaccini: il Veneto propone un gruppo d’acquisto (Di martedì 16 febbraio 2021) VENEZIA – Ieri sera il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è confrontato con il commissario Domenico Arcuri sulle forniture di vaccini anti-Covid individuate dal Veneto sul mercato. “Noi abbiamo chiesto che si faccia una verifica fino in fondo, è stato disponibile, ha chiesto i codici dei lotti per fare subito una verifica. Quindi ora Flor li sta chiedendo”, spiega Zaia. Ad ogni modo, “Flor mi dice che nei contratti, che io non ho visto, c’è scritto che l’acquirente può anche attivare un controllo terzo…. Quindi totale trasparenza“. Certo che “se è vero che ci sono potenziali 27 milioni di dosi sul mercato, se le dessimo in maniera equa a tutto il Paese copriremmo qualche mese di campagna vaccinale…”, prosegue Zaia chiarendo che si apra “una questione anche a livello europeo“, perché il vincolo non sta in piedi di fronte alla necessità di vaccinare i cittadini. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) VENEZIA – Ieri sera il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è confrontato con il commissario Domenico Arcuri sulle forniture di vaccini anti-Covid individuate dal Veneto sul mercato. “Noi abbiamo chiesto che si faccia una verifica fino in fondo, è stato disponibile, ha chiesto i codici dei lotti per fare subito una verifica. Quindi ora Flor li sta chiedendo”, spiega Zaia. Ad ogni modo, “Flor mi dice che nei contratti, che io non ho visto, c’è scritto che l’acquirente può anche attivare un controllo terzo…. Quindi totale trasparenza“. Certo che “se è vero che ci sono potenziali 27 milioni di dosi sul mercato, se le dessimo in maniera equa a tutto il Paese copriremmo qualche mese di campagna vaccinale…”, prosegue Zaia chiarendo che si apra “una questione anche a livello europeo“, perché il vincolo non sta in piedi di fronte alla necessità di vaccinare i cittadini.

