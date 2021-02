Covid: a Tokyo maxischermi contro assembramenti (Di martedì 16 febbraio 2021) Covid: a Tokyo maxischermi per mostrare quanta gente c’è in strada. L’obiettivo è rendere le persone consapevoli della necessità di ridurre le uscite Il governo metropolitano di Tokyo ha deciso di introdurre maxischermi nelle principali stazioni ferroviarie della capitale che visualizzeranno in tempo reale il volume del traffico perdonale. Gli schermi, collocati nelle stazioni di Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021): aper mostrare quanta gente c’è in strada. L’obiettivo è rendere le persone consapevoli della necessità di ridurre le uscite Il governo metropolitano diha deciso di introdurrenelle principali stazioni ferroviarie della capitale che visualizzeranno in tempo reale il volume del traffico perdonale. Gli schermi, collocati nelle stazioni di Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya e… L'articolo Corriere Nazionale.

SonSempreIoEh : articolo del 9 gennaio. contagi ai massimi in giappone, ma non c'è nessun lockdown. vediamo cos'è successo poi… - giornaleradiofm : Covid: Giappone approva primo vaccino, è della Pfizer: (ANSA) - TOKYO, 14 FEB - Il governo giapponese ha approvato… - giornaleradiofm : Covid: Giappone cerca di anticipare approvazione vaccino: (ANSA) - TOKYO, 13 FEB - Il ministero della Salute giappo… - Vivodisogniebas : RT @emergency_live: Stato di emergenza da Covid: a Tokyo maxischermi per mostrare quanta gente c’è in strada - Tuttogiappone : #Tokyo, il paradosso degli hikikomori: il Covid li riammette nella società -