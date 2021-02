Cosa significa cambiare Salvini parla chiarissimo con Draghi | cancellare subito il metodo-Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ospite in collegamento a L'aria che tira, ecco Matteo. Il leader della Lega fa il punto con la padrona di casa del programma di La7, Myrta Merlino, sul quadro politico alla vigilia della fiducia che Mariochiederà almento. Non una partenza semplice, per l'ex governatore della Bce, soprattutto per il dietrofront di domenica sera sulla riapertura degli impianti sciistici, un fulmine a ciel sereno e a pochissime ore dal via. Insomma, una brutta storia che ha scatenato il ministro del Turismo del Carroccio, Massimo Garavaglia, e che ha spinto i "compagni" di Repubblica definire, a tempo record, la Lega eil "problema" di questo governo. Già, per Repubblica è vietato il dissenso. Ma, ovviamente,non tace. E lo conferma a L'aria che tira, dove ...