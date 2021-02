Colpo alla ndrangheta, 28 misure cautelari con l’operazione Metameria (Di martedì 16 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Sono 28 le persone arrestate oggi dai carabinieri a Reggio Calabria nel corso dell’operazione Metameria ai danni delle cosche di ndrangheta operanti sul territorio comunale: 25 sono destinatarie di misura cautelare in carcere e tre sono agli arresti domiciliari. L’operazione si è estesa anche alle province di Cosenza, Milano, Varese, Como, Livorno, Firenze, Udine. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno messo in evidenza la riorganizzazione di alcune consorterie criminali, come quella Barreca, operante nei quartieri di Pellaro e Bocale. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Sono 28 le persone arrestate oggi dai carabinieri a Reggio Calabria nel corso dell’operazione Metameria ai danni delle cosche di ndrangheta operanti sul territorio comunale: 25 sono destinatarie di misura cautelare in carcere e tre sono agli arresti domiciliari. L’operazione si è estesa anche alle province di Cosenza, Milano, Varese, Como, Livorno, Firenze, Udine. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno messo in evidenza la riorganizzazione di alcune consorterie criminali, come quella Barreca, operante nei quartieri di Pellaro e Bocale.

