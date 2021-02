Addio a Johnny Pacheco | ‘padre’ della salsa

(Di martedì 16 febbraio 2021)è morto nel New Jersey a 85 anni. Ilsi è spento per una polmonite. WASHINGTON (STATI UNITI) – Lutto nel mondomusica. E’ morto all’età di 85 anni, considerato da tutti il padre. La notiziascomparsa è stata data dalla famiglia e riportata dall’Ansa. L’artista da giorni era ricoverato nel New Jersey per una polmonite. Le condizioni sono peggiorate nelle ultime ore e il decesso è avvenuto nella mattinata di martedì 16 febbraio. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel mondomusica e. Chi era...

PACHECO 1Pacheco, il musicista di origine dominicana considerato uno dei padri della salsa, è morto all'età di 85 anni nel New Jersey. Lo ha fatto sapere la sua famiglia. Musicista, compositore e ...Pacheco considerato uno dei padri della salsa. Il musicista di origine domenicana si è spento a 85 anni nel New Jersey. A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia. Nato a ...È morto Johnny Pacheco, l'inventore della Salsa. Il mondo della musica piange un artista geniale, scomparso a 85 anni nella sua casa in New Jersey per una polmonite. Al secolo Juan Azarias Pacheco Kin ...