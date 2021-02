Ucciso da un' auto pirata il padre della rapper Nicki Minaj

angeloviolav : In questo momento dovrei insultarti ma preferisco tacere ,tu puoi continuare a fare la vittima,una sana auto criti… - MeglioNotizie : Padre rapper Nicki Minaj travolto e ucciso da un'auto a NY - ApolideL : Profilo: ceppo anglo-americano. Manager di azienda in crisi, sposato con figli piccoli, trampiano, villetta con gia… - serieTVfollower : RT @sensicure: «Quella notte Kuzgun corse incontro alla sua stessa morte. Kuzgun non è stato ucciso da un proiettile, né da una pugnalata,… - bepannahmohabb1 : RT @sensicure: «Quella notte Kuzgun corse incontro alla sua stessa morte. Kuzgun non è stato ucciso da un proiettile, né da una pugnalata,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso auto

Tragedia per la rapper Nicki Minaj: suo padre Robert è stato travolto e ucciso da un'auto a Long Island, a New York. L'autista è fuggito. L'uomo aveva 65 anni. Nicki all'anagrafe Onika Tanya Maraj, 38 anni, è più volte comparsa in foto con lui, mentre in passato lo aveva descritto come uomo violento verso la madre. Il padre della rapper Nicki Minaj è stato travolto e ucciso da un'auto a Long Island, New York. Robert Maraj aveva 65 anni e l'autista della vettura si è dato alla fuga dopo l'incidente.