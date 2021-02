Traffico Roma del 15-02-2021 ore 15:30 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio gioia Bentrovati dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle percorso cittadino della Roma Teramo pochi gli spostamenti anche sulla tangenziale est è maggiormente concentrati in prossimità delle bivio della A24 verso San Giovanni Maggiore prudenza su via Cristoforo Colombo Perché a causa di un incidente in direzione Roma la circolazione rallenta in prossimità di via malafede code e rallentamenti anche su via Ardeatina in questo caso però per la presenza di un cantiere Tra via Andrea Millevoi e via di Fioranello In entrambe le direzioni prudenza questa sera sulla autostrada Roma Teramo alle 22 è in programma la chiusura delle bivio dell’autostrada del sole per chi dà la capitale deve successivamente entrare sulla A1 verso Firenze per lavori ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio gioia Bentrovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulle percorso cittadino dellaTeramo pochi gli spostamenti anche sulla tangenziale est è maggiormente concentrati in prossimità delle bivio della A24 verso San Giovanni Maggiore prudenza su via Cristoforo Colombo Perché a causa di un incidente in direzionela circolazione rallenta in prossimità di via malafede code e rallentamenti anche su via Ardeatina in questo caso però per la presenza di un cantiere Tra via Andrea Millevoi e via di Fioranello In entrambe le direzioni prudenza questa sera sulla autostradaTeramo alle 22 è in programma la chiusura delle bivio dell’autostrada del sole per chi dà la capitale deve successivamente entrare sulla A1 verso Firenze per lavori ...

