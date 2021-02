The Witcher 3 e l'iconica scena della vasca da bagno tornano in vita sulla prima PlayStation! (Di lunedì 15 febbraio 2021) The Witcher 3, come certamente saprete, è stato pubblicato su PS4, Xbox One e PC nel 2015. Ma qualcuno ha pensato di portarlo indietro nel tempo fino al 1996 sulla PlayStation originale. Questa versione per PS1 della famosa scena della vasca da bagno di The Witcher 3 è stata creata da Anders Lundbjörk, uno sviluppatore di giochi che ha recentemente pubblicato un video che ci mostra come sarebbe Cyberpunk 2077 se fosse stato lanciato sulla prima PlayStation. Ebbene, ora l'utente ha fatto lo stesso per un altro gioco di CD Projekt Red, l'apprezzato The Witcher 3. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) The3, come certamente saprete, è stato pubblicato su PS4, Xbox One e PC nel 2015. Ma qualcuno ha pensato di portarlo indietro nel tempo fino al 1996PlayStation originale. Questa versione per PS1famosadadi The3 è stata creata da Anders Lundbjörk, uno sviluppatore di giochi che ha recentemente pubblicato un video che ci mostra come sarebbe Cyberpunk 2077 se fosse stato lanciatoPlayStation. Ebbene, ora l'utente ha fatto lo stesso per un altro gioco di CD Projekt Red, l'apprezzato The3. Leggi altro...

Giusto qualche ora fa vi abbiamo parlato di un demake che ha saputo trasportare The Witcher 3 Wild Hunt direttamente nell'epoca della prima PlayStation. Ora è il turno di vedere come sarebbe stato un grande classico degli FPS se solo fosse uscito su Game Boy. La console portatile ...

The Witcher 3 Wild Hunt è stato il punto più alto raggiunto dalla serie di videogiochi creata da CD Projekt RED basati sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Il terzo capitolo della avventure dello strigo ...

The Witcher 3 Wild Hunt è stato lanciato nel 2015 su PC, PS4 e Xbox One, ma come sarebbe stato su PS1? A chiederselo è stato lo sviluppatore Anders Lundbjörk, che ha realizzato una versione dell’actio ...

Una versione alternativa dell'iconica scena nella vasca da bagno prende forma in un buffo demake del titolo CD Projekt.

