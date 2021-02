Tamponi non più alla Fiera di Bergamo Da giovedì 18 febbraio al Matteo Rota (Di lunedì 15 febbraio 2021) A partire da giovedì 18 febbraio i Tamponi molecolari dell’Asst Papa Giovanni XXIII saranno effettuati al presidio Matteo Rota di via Garibaldi 13/15 a Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 febbraio 2021) A partire da18molecolari dell’Asst Papa Giovanni XXIII saranno effettuati al presidiodi via Garibaldi 13/15 a

Am_Parente : Siamo felici che il premier incaricato abbia messo al primo posto il piano vaccinale. Avevamo sottolineato,da mesi,… - Trail7439 : @myrtamerlino 180.000 tamponi e 7400 nuovi positivi, per la prima volta dal 2 novembre abbiamo meno di 400k positiv… - ValserianaNews : Bergamo, da giovedì 18 febbraio tamponi al Matteo Rota e non più alla Fiera - Valseriana News - Claudio0907 : RT @a_meluzzi: Stiamo pur certi che fino alla somministrazione dell’ultima fiala di vaccino dopo tamponi lockdown varianti e ondate non ria… - cardinale_anna : RT @rimmel83837671: @Antonio_Tajani Non vi basta aver rovinato la Lombardia !? Qui i tamponi rapidi bisogna andarli a fare in Emilia perché… -