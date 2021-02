Stop allo sci | Zaia già pentito del sì della Lega a Draghi | «Occorre un cambio di passo»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Lucaall’attacco del ministero Speranza e dei suoi consulenti. «Basta con questo dibattito sul lockdown», ha sottolineato nel corso del consueto punto stampa sul contrasto all‘epidemia. «Chi lo propone – ha aggiunto – deve anche accompagnarlo con informazioni di carattere scientifico. Se la questione è la variante inglese, ricordo che in Veneto ce l’avevamo già a Natale». E già in quell’occasione – ricorda il governatore – «avevo annunciato che c’era stato detto che era una “scusa“ per giustificare la tragedia che stavamo vivendo. Ora si dice che questa variante è altamente contagiosa. Ma il 24 dicembre non era vero?».: «Su quali basi si parla di lockdown totale?» È un fiume in piena,. Indispettito come non mai dimposto dal ministroSalute agli impianti ...