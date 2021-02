Si fa fare la piega in classe. Prof e ?sindaca grillina nel mirino del web (Di lunedì 15 febbraio 2021) Novella Toloni Ida Carmina è salita alla ribalta della cronaca per essersi fatta piastrare i capelli durante una lezione in classe. Il video, realizzato da alcuni studenti a sua insaputa, è finito al centro delle polemiche "Chissà se durante i consigli comunali sotto lo scranno si fa fare la pedicure". L’ironia del popolo dei social network è dilagante. La pubblicazione del video della Professoressa, che si fa fare la piega in classe da una studentessa, non smette di far discutere. Soprattutto perché la protagonista – Ida Carmina, docente di diritto – è la sindaca del Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle, piccolo comune in provincia di Agrigento. Il filmato, pubblicato dal quotidiano online La Sicilia, mostra il primo cittadino grillino e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Novella Toloni Ida Carmina è salita alla ribalta della cronaca per essersi fatta piastrare i capelli durante una lezione in. Il video, realizzato da alcuni studenti a sua insaputa, è finito al centro delle polemiche "Chissà se durante i consigli comunali sotto lo scranno si fala pedicure". L’ironia del popolo dei social network è dilagante. La pubblicazione del video dellaessoressa, che si falainda una studentessa, non smette di far discutere. Soprattutto perché la protagonista – Ida Carmina, docente di diritto – è ladel Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle, piccolo comune in provincia di Agrigento. Il filmato, pubblicato dal quotidiano online La Sicilia, mostra il primo cittadino grillino e ...

