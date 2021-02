Serie A | l’Inter batte la Lazio 3-1 ed è prima in classifica

Leggi su chenews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Splendida la prova degli uomini di Antonio Conte che si impongono con una doppietta di Lukaku e gol di Martinez. Lukaku (Facebook)Il delitto perfetto è compiuto.di Antonio Conte approfitta con grande carattere dello scivolone in campionato del Milan capolista e della Juventus, terza pretendente per il titolo. I bianconeri erano caduti a Napoli nel pomeriggio di sabato grazie alla centesima rete in azzurro del capitano Lorenzo Insigne. In serata, invece, il Milan, di scena a La Spezia, era stato letteralmente surclassato dai padron di gioco, in quanto a gioco e forma fisica, 2-0 senza alcuna storia.impegnata nella gara serale della domenica ospitava ladi Simone Inzaghi, lanciatissima per un posto champions. Ma gli uomini di Conte hanno alla fine letteralmente divorato l’aquila biancoceleste ...