Sci | salta la riapertura | il duro attacco di Lara Magoni a Draghi

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il nuovo governo di Mario“non è altro che il rimpasto degli incapaci“. Lo ha dichiarato, assessore al Turismo della Lombardia in quota Lega ed ex campionessa di sci, in seguito alla notizia della chiusura degli impianti fino al 5 marzo, nonostante lafosse prevista inizialmente per il 16 febbraio. “A poche ore dalladei comprensori, dicono non si apre”, ha commentato in un video in diretta su Facebook. “La montagna è fatta di gente che ci lavora, di famiglie che è per mesi che aspettano di lavorare. Ma non avete vergogna? Un po’ di vergogna? Sono inc***ata, non avete idea di cosa vuol dire aprire un comprensorio. Voi la montagna la odiate“, è l’accusa cheha lanciato via social. “La gente di montagna è troppo ...