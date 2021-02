Sci, c’è chi apre piste: niente stop a Piana Vigezzo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo stop del governo alla riapertura delle piste da sci non blocca la stazione di Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), in alta Ossola. “Le leggi non si fanno con i comunicati stampa. Venerdì ho ricevuto una comunicazione dalla Regione Piemonte che il 15 febbraio si poteva aprire e quindi mi sono attrezzato per farlo. Poi ieri sera c’è stato un comunicato stampa che non mi pare abbia validità di legge che diceva che gli impianti devono restare chiusi e io tra la legge e il comunicato stampa ho scelto la legge”, afferma Luca Mantovani, l’ad della società ‘Vigezzo & Friends’ che gestisce l’impianto di Piana di Vigezzo, spiegando all’Adnkronos perché oggi la struttura è operativa nonostante lo stop del ministro Speranza. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lodel governo alla riapertura delleda sci non blocca la stazione didi, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), in alta Ossola. “Le leggi non si fanno con i comunicati stampa. Venerdì ho ricevuto una comunicazione dalla Regione Piemonte che il 15 febbraio si poteva aprire e quindi mi sono attrezzato per farlo. Poi ieri sera c’è stato un comunicato stampa che non mi pare abbia validità di legge che diceva che gli impianti devono restare chiusi e io tra la legge e il comunicato stampa ho scelto la legge”, afferma Luca Mantovani, l’ad della società ‘& Friends’ che gestisce l’impianto didi, spiegando all’Adnkronos perché oggi la struttura è operativa nonostante lodel ministro Speranza. ...

