Rosalinda Cannavò ha preso una decisione definitiva su Giuliano e Zenga

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri nottesi è lasciata andare con Andreaed ha accettato le coccole del coinquilino. Da settimane l’attrice siciliana aveva molti dubbi sulla sua relazione con, ma pare che adesso abbiauna. Dopo il bacio con Andrea,è andata in salotto a piangere ed è stata consolata da Stefania Orlando, che le ha chiesto: “Stai facendo quello che senti davvero?“. Laha risposto sicura: “Sì! Ormai non c’è più interpretazione per la mia relazione. Alla base c’erano dei miei dubbi e ora c’è una certezza. Però è difficile perché sono qui dentro. La presenza di Andrea è servita a farmi capire e a togliermi i dubbi. Mi ha fatto capire che il grande dubbio era fondato“. Stamani ...

_saidisaudade : mi manca rosalinda cannavò, quella che aveva sempre il sorriso stampato in faccia????. #rosmello - IFrangioni : RT @GF_diretta: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a un passo dal bacio al #GrandeFratelloVip #GFVIP Cosa penserà il fidanzato Giuliano? htt… - Chiarascappiamo : *Adua Del Vesco, pseudonimo di Rosalinda Cannavò, è un'attrice italiana* #tzvip #sovip #gfvip - maccario_marta : RT @gfviplover1: Livello sottonaggine: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ?? #gfvip #tzvip #rosiners - infoitcultura : Rosalinda Cannavò: 'Ho chiare le mie idee' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 -

Dopo il confronto avuto in piscina trae Andrea Zenga , durante il quale il ragazzo si è dichiarato, i due ragazzi sono sempre più vicini. In queste ultime ore tra loro ci sono stati momenti molto intimi, con effusioni ...Anticipazioni Grande Fratello Vip di oggi, il televoto Questa sera al Grande Fratello Vip al televoto , per aggiudicarsi il posto in finale, ci sono Tommaso Zorzi ,e Andrea Zelletta . Il pubblico da casa dovrà decidere chi salvare e quindi mandare direttamente alla finale che ci sarà il primo marzo. Favorito sembra essere Tommaso Zorzi. I due ...