Richiedere il bonus nido 2021 all’INPS: scadenza domanda e importi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si torna a parlare in queste ore di bonus nido 2021, con tanto di domanda da inviare all’INPS per ottenere assistenza anche quest’anno. Dopo avervi dato alcune informazioni preliminari nelle scorse settimane sull’argomento, ritengo utile riprenderlo, anche perché alcune scadenze sono incombenti e sarebbe un peccato perdersi questa importante forma di supporto da parte dello Stato. Soprattutto per le famiglie più in difficoltà, che nell’ultimo anno hanno pagato un caro prezzo con l’arrivo del Covid-19. Tutti i dettagli sul bonus nido 2021 da Richiedere all’INPS: tra scadenza domanda e importi dovuti Nello specifico, affrontare il tema del bonus ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si torna a parlare in queste ore di, con tanto dida inviareper ottenere assistenza anche quest’anno. Dopo avervi dato alcune informazioni preliminari nelle scorse settimane sull’argomento, ritengo utile riprenderlo, anche perché alcune scadenze sono incombenti e sarebbe un peccato perdersi questa importante forma di supporto da parte dello Stato. Soprattutto per le famiglie più in difficoltà, che nell’ultimo anno hanno pagato un caro prezzo con l’arrivo del Covid-19. Tutti i dettagli sulda: tradovuti Nello specifico, affrontare il tema del...

