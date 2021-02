Ricciardi | pioggia di reazioni dopo le sue parole sul lockdown | virologi divisi E lui | “Do consigli se utile | altrimenti mi faccio da parte”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Pregliasco: “Chiusura totale? Prima si provi a rivedere i parametri su cui far partire le chiusure”. Per Bassetti “è meglio intervenire con micro zone rosse”

811Proudman : RT @ErmannoKilgore: #NonelArena il #GovernoDraghi ha chiuso le piste di sci all’insaputa di #Draghi? #Salvini vuole ristori a pioggia (a ne… - CosettaGiordano : RT @ErmannoKilgore: #NonelArena il #GovernoDraghi ha chiuso le piste di sci all’insaputa di #Draghi? #Salvini vuole ristori a pioggia (a ne… - Loredanataberl1 : RT @ErmannoKilgore: #NonelArena il #GovernoDraghi ha chiuso le piste di sci all’insaputa di #Draghi? #Salvini vuole ristori a pioggia (a ne… - danyax72 : RT @ErmannoKilgore: #NonelArena il #GovernoDraghi ha chiuso le piste di sci all’insaputa di #Draghi? #Salvini vuole ristori a pioggia (a ne… - AndFranchini : RT @ErmannoKilgore: #NonelArena il #GovernoDraghi ha chiuso le piste di sci all’insaputa di #Draghi? #Salvini vuole ristori a pioggia (a ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi pioggia

Il Secolo XIX

Scende la, il cielo è grigio. Viene trovato il corpo senza vita di un bambino nella ... Però(Lino Guanciale) sospetta che sia deceduto per un avvelenamento. Il commissario è in ...Il Commissario, anticipazioni 15 febbraio: cosa accadrà? Diamo uno sguardo a cosa accadrà a Il Commissario Riccardi nella prossima puntata. Napoli è coperta dallain un autunno che ...Pregliasco: “Prima si provi a rivedere i parametri su cui far partire le chiusure”. Per Bassetti “è meglio intervenire con micro zone rosse” ...Lunedì sera su Rai Uno in arrivo una nuova puntata della serie "Il Commissario Ricciardi" con Lino Guanciale nel ruolo del protagonista.