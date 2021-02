Perché i gestori degli impianti sciistici sono arrabbiati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Più che per il prolungamento della chiusura, per il ritardo con cui è stata comunicata: ieri sera i gatti delle nevi preparavano le piste per oggi Leggi su ilpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Più che per il prolungamento della chiusura, per il ritardo con cui è stata comunicata: ieri sera i gatti delle nevi preparavano le piste per oggi

Ultime Notizie dalla rete : Perché gestori Coronavirus e blocco dello sci: 'Necessari ristori immediati per operatori turismo invernale'

... che sottolinea come è ' stata contattata, tra ieri e oggi, da imprese, gestori di impianti, ... Da qui al 5 marzo, facciamo arrivare i ristori e lavoriamo perché si possa tornare a lavoro in sicurezza'.

