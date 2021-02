Nuovo lockdown, Bassetti contrario: “Chiusure tempestive ma solo a livello locale” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono ormai alcuni giorni che si paventa l’ipotesi di un Nuovo lockdown totale fino al 5 marzo. La congettura sembra uno scenario catastrofico per le tante attività, già molto provate da quest’anno di pandemia. Sebbene nelle settimane scorse l’arrivo dei vaccini annunciava l’inizio della fine dell’incubo, negli ultimi giorni sempre più esperti si sono detti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono ormai alcuni giorni che si paventa l’ipotesi di untotale fino al 5 marzo. La congettura sembra uno scenario catastrofico per le tante attività, già molto provate da quest’anno di pandemia. Sebbene nelle settimane scorse l’arrivo dei vaccini annunciava l’inizio della fine dell’incubo, negli ultimi giorni sempre più esperti si sono detti L'articolo NewNotizie.it.

GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - rubio_chef : Anno nuovo #lockdown nuovo. Le cantate sui balconi l’amo fatte, l’animali in città l’amo visti, gli psicofarmaci s… - pinklight22 : RT @rubio_chef: Anno nuovo #lockdown nuovo. Le cantate sui balconi l’amo fatte, l’animali in città l’amo visti, gli psicofarmaci se li sem… - GIMBE : RT @Nucci76: La diffusione della #varianteinglese divide gli scienziati sull'ipotesi di un nuovo #lockdown, voluta da #Ricciardi e sostenut… -