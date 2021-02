Niente sci fino al 5 marzo, i governatori del Nord in rivolta: «Ci uccidete» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo l’ultimatum dato dal Cts arriva la decisione del ministro Speranza. Il coro dei contrari: «Così è impossibile salvare i lavoratori del turismo» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo l’ultimatum dato dal Cts arriva la decisione del ministro Speranza. Il coro dei contrari: «Così è impossibile salvare i lavoratori del turismo»

