Mondiali Cortina 2021 | Bassino | “Facevo fatica a stare in piedi”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “E’ andata così, perdevo già un po’ in superG poi questo slalom era tosto e si facevainsu una pista lucida e ghiacciata. Shiffrin ha fatto una manche come se nulla fosse, era veramente difficile. Adesso andremo con gli sci da gigante con cui in teoria mi sento più a mio agio“. Queste le dichiarazioni di Martadopo il sesto posto nella combinata femminile aidid’Ampezzo. SportFace.

Marco Schwarz ha vinto la medaglia d'oro nella combinata maschile ai Mondiali di Cortina. L'austriaco ha preceduto di 4 centesimi il francese Pinturault, che aveva realizzato il secondo miglior tempo alle spalle di James Crawford. Schwarz, che partiva invece con 40 centesimi di ritardo. Per Shiffrin un palmares strepitoso a soli 25 anni: sei titoli mondiali, due ori olimpici, tre coppe del mondo. Bene Tonetti, staccato di 69 centesimi e ancora in corsa per una medaglia, più indietro Innerhofer. Le dichiarazioni di Marta Bassino, sesta nella combinata femminile ai mondiali di Cortina d'Ampezzo: "Facevo fatica a stare in piedi"