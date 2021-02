Molecola della lattuga selvatica combatte glioblastoma

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Unaestratta dalla, una pianta molto comune e non commestibile, potrebbe potenziare le terapie antitumorali contro ilÈ nota come, e non è adatta al consumo alimentare in quanto tossica. Ma questa pianta (nome scientifico Lactuca virosa, dove “virosa” sta, appunto, per velenosa) contiene unache potrebbe costituire un aiuto… L'articolo Corriere Nazionale.