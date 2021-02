Medvedev-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Daniil Medvedev e Andrey Rublev, connazionali e amici, si sfideranno in occasione dei quarti di finale degli Australian Open 2021. Il primo menzionato ha superato senza problemi Mackenzie McDonald, mentre il secondo non ha lasciato scampo a Casper Ruud. Disputa tra bombardieri, dunque, atleti abituati a comandare da fondocampo e a imporre sempre e comunque il proprio tennis aggressivo, asfissiante, a tratti straripante. L’incontro tra i due russi andrà in scena mercoledì 17 febbraio, con orario attualmente da definire. Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile su Dazn) proporrà la diretta televisiva, con live streaming sulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Daniile Andrey, connazionali e amici, si sfideranno in occasione dei quarti di finale degli. Il primo menzionato ha superato senza problemi Mackenzie McDonald, mentre il secondo non ha lasciato scampo a Casper Ruud. Disputa tra bombardieri, dunque, atleti abituati a comandare da fondocampo e a imporre sempre e comunque il proprio tennis aggressivo, asfissiante, a tratti straripante. L’incontro tra i due russi andrà in scena mercoledì 17 febbraio, conattualmente da definire. Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile su Dazn) proporrà latelevisiva, con livesulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai ...

