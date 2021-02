Lockdown, Galli: “Il sistema colori ha fallito, Ricciardi ha ragione” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alfie Borromeo “Ricciardi ha ragione in linea di principio”, quando chiede un immediato Lockdown nazionale perché “è davanti agli occhi di tutti che la faccenda delle Regioni colorate ha funzionato molto poco senza toglierci dal problema”. Lo ha affermato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, ospite de L’aria che tira su La7. Quanto allo stop allo sci “per quanto dolorosa e tardiva, la chiusura degli impianti sciistici – sottolinea Galli – ha una sua logica e” la decisione “doveva essere presa prima con maggior chiarezza, se la politica fosse stata sufficientemente capace e responsabile”. ?”Sono a favore delle attività all’aperto in certi contesti, ma – avverte Galli – il virus si muove sulle gambe delle persone e circola con le ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alfie Borromeo “hain linea di principio”, quando chiede un immediatonazionale perché “è davanti agli occhi di tutti che la faccenda delle Regioni colorate ha funzionato molto poco senza toglierci dal problema”. Lo ha affermato Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, ospite de L’aria che tira su La7. Quanto allo stop allo sci “per quanto dolorosa e tardiva, la chiusura degli impianti sciistici – sottolinea– ha una sua logica e” la decisione “doveva essere presa prima con maggior chiarezza, se la politica fosse stata sufficientemente capace e responsabile”. ?”Sono a favore delle attività all’aperto in certi contesti, ma – avverte– il virus si muove sulle gambe delle persone e circola con le ...

Adnkronos : #Lockdown, #Galli: '@WRicciardi ha ragione, sistema colori ha fallito' - La7tv : #lariachetira Lockdown, Massimo #Galli: 'Ricciardi ha ragione in linea di principio, possiamo discutere se era oppo… - roberto_onano : Per ora pareggio: 2 pro lockdown (Galli/Ricciardi) e 2 no lockdown (Bassetti/Burioni) Che vergogna ?? - MariaMusto19 : RT @Adnkronos: #Lockdown, #Galli: '@WRicciardi ha ragione, sistema colori ha fallito' - Miktroisi : RT @Adnkronos: #Lockdown, #Galli: '@WRicciardi ha ragione, sistema colori ha fallito' -