LIVE Berrettini-Tsitsipas, Australian Open in DIRETTA: forfait per infortunio del romano: "Farò di tutto per tornare in campo al più presto" 8:44 Buongiorno a tutti. Dobbiamo purtroppo comunicare una cattiva notizia: Matteo Berrettini non giocherà l'ottavo di finale contro Stefanos Tsitsipas. Il romano, infatti, ha comunicato la propria decisione di dare forfait a causa dello stesso problema addominale che ...

