L’Effetto Netflix di cui non ci accorgiamo | giochiamo a scacchi e compriamo corsetti

(Di lunedì 15 febbraio 2021)non ne sbaglia una: da La regina deglia Bridgerton, il pubblico è rimasto costantemente attaccato allo schermo. Il fascino delle serie proposte, però, non si limita ai confini del web. I protagonisti più amati convincono il pubblico a comprare anche oggetti stravaganti e coltivare nuove abitudini. Le serie influenzano gli spettatori? Sì, e non solo: condizionano i consumi, decretando vita e morte di grandissime fette di mercato. Già cinque anni fa, Francesco Marrazzo, docente di web marketing e new media dell’Università Federico II di Napoli, aveva anticipato l’imperversare di questo fenomeno, nominandolo Effetto. Secondo il docente, la piattaforma di streaming sarebbe capace di influenzare fortemente il mercato, con un appeal superiore rispetto alla televisione., quindi, non vende solo ...