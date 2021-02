Kendall Jenner conferma: è fidanzata con DBook (ossia il cestista Devin Booker) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel giorno di San Valentino, dopo aver acceso gli animi altrui con il posato, desnuda, insieme alle sorelle, Kendall Jenner sembra aver confermato quel che il gossip dice da tempo. La modella, che dall’aprile scorso si vocifera abbia una relazione con il cestista Devin Booker, ha pubblicato online una foto di sé, stretta ad un uomo cui non si vede il volto. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel giorno di San Valentino, dopo aver acceso gli animi altrui con il posato, desnuda, insieme alle sorelle, Kendall Jenner sembra aver confermato quel che il gossip dice da tempo. La modella, che dall’aprile scorso si vocifera abbia una relazione con il cestista Devin Booker, ha pubblicato online una foto di sé, stretta ad un uomo cui non si vede il volto.

psich3delica : RT @sottonaxlavita: ho 99 problemi e se fossi kendall jenner ne risolverei 300 - webbohit : Kendall Jenner si è fidanzata e nasconde su Instagram il nome del compagno – ecco chi è il ragazzo - PaulHuster : Sì ok caruccia Kendall Jenner ma ricordo a tutti che è ancora in circolazione una certa Miriam Leone - shavitjager : pov sei il mio subconscio e decidi di regalarmi un sogno con me al centro di un triangolo amoroso fra Madison Beer… - RegalinoV : Kendall innamorata su Instagram -