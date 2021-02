Inter-Lazio | Lazzari sorpreso a pronunciare espressione blasfema | possibile prova tv

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Fa discutere un episodio avvenuto durante il big match della 22^ giornata tra. Al 51? minuto Manuelviene ripreso dalle telecamere mentre pronuncia quella che sembra essere a tutti gli effetti una bestemmia. Il labiale non pare lasciare scampo apretazioni. Per giunta, il tutto, avviene a pochi passi dal quarto uomo.Il gesto dell'esterno biancoceleste non è passato inosservato tanto che adesso la Procura Federale valuterà se procedere o meno con la segnane al Giudice Sportivo per eventuali sanzioni. In Serie A e Coppa Italia non sarebbe la prima volta che avviene un fatto simile. Dopo il "doppio" caso di Gianluigi Buffon, in precedenza vi era stato anche quello di Bryan Cristante dopo l’autogol contro il Bologna. In quell'occasione il giocatore della Roma era stato ...