Intanto nel mondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il partito di sinistra Vetëvendosje vince le elezioni legislative in Kosovo, i partiti indipendentisti si rafforzano in Catalogna, il presidente statunitense Joe Biden chiede al congresso di limitare la circolazione delle armi da fuoco nel paese. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il partito di sinistra Vetëvendosje vince le elezioni legislative in Kosovo, i partiti indipendentisti si rafforzano in Catalogna, il presidente statunitense Joe Biden chiede al congresso di limitare la circolazione delle armi da fuoco nel paese. Leggi

GassmanGassmann : ...si, intanto in Ungheria ,Orban sta spegnendo tutte le radio non allineate. Ormai è evidentemente una dittatura… - agorarai : 'Direi che questa crisi è stata pretestuosa e alla fine ricattatoria. Intanto tutto il resto si fermava. Ora sentia… - CiccioniSe : RT @GassmanGassmann: ...si, intanto in Ungheria ,Orban sta spegnendo tutte le radio non allineate. Ormai è evidentemente una dittatura nel… - AlmiraUva : #ConNapoleone #SalaLettura -Moltissimi intanto si fidano nel Giovine Eroe nato di sangue italiano; nato dove si pa… - PatriziaOrlan11 : RT @GassmanGassmann: ...si, intanto in Ungheria ,Orban sta spegnendo tutte le radio non allineate. Ormai è evidentemente una dittatura nel… -