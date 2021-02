Governo Draghi | Fico | super - ministero c' è | è novità storica

(Di martedì 16 febbraio 2021) 'Il nuovoc'è. Avrà competenze e perimetro che prima non esistevano. Un cambio di prospettiva storico, perché significa che scelte politiche fondamentali per il futuro del Paese da ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - riotta : Come detto qui comunicare è agire e agire è comunicare nel XXI secolo. Il governo Draghi deve prenderne atto subito… - gioalbarosa : Governo Draghi, verso la fiducia al Senato mercoledì, incontro Salvini-Zingaretti alla Camera: le ultime news…

Non è il momento di abbandonare ma quello di rimanere, perché il Movimento ha una prospettiva molto più lunga del'. Rocco Casalino: 'Pandemia momento delicato, non penso di aver fatto ...'Il nuovo super ministero c'è. Avrà competenze e perimetro che prima non esistevano. Un cambio di prospettiva storico, perché significa che scelte politiche fondamentali per il futuro del Paese da ...Questa è la morte della democrazia. Roma, 15 feb – Giorgia Meloni dà il via all’opposizione al governo targato Mario Draghi. “E’ la morte della democrazia”, tuona il leader di Fratelli d’Italia. Melon ...I due leader si erano già sentiti al telefono durante le consultazioni. È la risposta al premier che ha chiesto una «moratoria» tra i partiti ...