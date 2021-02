GFVip | la Ruta sul piede di guerra | arriva il confronto con Zorzi e Orlando

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Live numero 40 del, quello in onda oggi 15 febbraio, promette di fare faville: tre i temi caldi, il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il televoto che deciderà chi tra la giovane attrice, Andrea Zelletta e Tommasoapproderà alla finale e l’atteso, attesissimo,tra Maria Teresa, Stefaniae l’influencer di Milano. Oggi, lunedì 15 febbraio, è in programma il Live numero 40 del Grande Fratello Vip edizione 2020-2021. Un live che, già dall’anteprima, promette di fare faville. Sono tre i temi caldi all’ordine del giorno. Il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e l’ormai evidente nascita di una storia tra i due. Con tutto il portato di ansie, speranze e rapporti con l’esterno. Ricordiamo cha la giovane attrice siciliana è fidanzata da ...

MarioManca : È fantastico che coloro che hanno sempre sparato a zero su Maria Teresa Ruta ora si mostrino come i suoi fan più fe… - GrandeFratello : Cristiano Malgioglio ha qualcosa da ridire alla Ruta?? Stasera i due si confronteranno senza troppi peli sulla ling… - GrandeFratello : Gira la RUTA Viva la RUTA Che da casa puoi giocare anche tu Se tu giochi di diverti di più ???? #GFVIP - scemografia : RT @piccantella: Riflettendoci l’unica vera battitrice libera dell’edizione è stata Maria Teresa Ruta , che paradossalmente era entrata in… - FrancescoGall1 : RT @oocgfvip5: Cristiano Malgioglio: “tu sai che cos’hai? Tu sei una grande stratega!” *1 ora dopo* “c’è da dire una cosa Maria Teresa Ruta… -

La Sicilia

... di venerdì 12 , ha creato non poco turbamento, dato che l'uscita di Maria Teresaha destato ... ecco il video delle effusioni tra i Zengavò mentre tutta la casa corre a vedere: #sovip ##...Durante ilMaria Teresaha infatti confessato di aver avuto un flirt con il cantante, che ha raccontato però la sua versione: 'Credo che sia l'unico caso al mondo in cui un uomo non dice ...Il Live numero 40 del GFVip promette faville a partire dall'attesissimo confronto tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ...GF Vip, una serata molto movimentata quella appena trascorsa, toccata dal bacio fra i due concorrenti: un vero colpo di scena!